Ongenaakbare Schouten wint marathon Leeuwarden en bezorgt teamgenote zege in eindklassement

Irene Schouten heeft vandaag de afsluitende schaatsmarathon in Leeuwarden op haar naam geschreven. Bij het slotstuk van het schaatsseizoen was de Hoogkarspelse de concurrentie wederom te snel af.

Schouten, die vorig weekend nog wereldkampioen werd op de vijf kilometer , kreeg van tevoren een speciale taak mee. Haar geblesseerde teamgenote Maaike Verweij kon het eindklassement van de Marathon Cup op haar naam schrijven. De enige voorwaarde was dat haar naaste belager Esther Kiel niet met een ronde voorsprong mocht winnen.

De reactie van Irene Schouten na de winst in Leeuwarden - NH Sport

Met deze boodschap op zak deden Schouten en haar teamgenoten er alles aan om Kiel niet te laten wegrijden. Dat plan slaagde met verve, want Schouten was uiteindelijk in de eindsprint te snel voor Marijke Groenewoud en Kiel.

Het was voor de 30-jarige Schouten, die acht keer aan de start van een marathon verscheen dit jaar, alweer haar zesde overwinning dit seizoen in de Marathon Cup.