🔴 Liveblog | AZ met Fedde de Jong als back tegen FC Groningen en Irene Schouten sluit seizoen af

De 22-jarige tennisser Jesper de Jong heeft vanmiddag de finale gehaald van het ITF-toernooi in Quinta do Lago. Vorige week bereikte hij al de halve finales in Loule, maar werd toen uitgeschakeld door Goncalo Oliveira.

Via ITF-toernooien kunnen jonge tennissers klimmen op de ATP-ranking (wereldranglijst). Daarop staat hij 294e, zijn beste klassering was 160e in juni 2022.