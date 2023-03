🔴 Liveblog | AZ maakt zich op voor FC Groningen en Irene Schouten sluit seizoen af

Er is vandaag weer volop aandacht voor regionale (top)sport in onze liveblog. AZ speelt vanavond tegen FC Groningen en wil de druk op Feyenoord hoog houden. Aftrap is 20.00 uur.

Wij zijn vandaag ook bij de amateurwedstrijd VV Monninckendam - VV ZOB in de zaterdag eerste klasse en we volgen Irene Schouten. De schaatsster uit West-Friesland sluit vanavond het seizoen af met de Marathon Cup in Leeuwarden.