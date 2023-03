In Amsterdam liep de rode loper gisteravond weer vol met schrijvers, cabaretiers en andere (literaire) BN'ers. Het was weer Boekenbal, de traditionele aftrap van de Boekenweek in de Stadsschouwburg op het Leidseplein in Amsterdam. Met het thema 'Ik ben alles', en de dresscode roze-oranje werd de diversiteit en pluriformiteit gevierd. AT5-verslaggever Nadine van Ginkel stortte zich in het feestgedruis.