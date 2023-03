Marga strijdt met tientallen anderen tegen komst geitenhouderij Enkhuizen

Het houdt de gemoederen al jaren bezig. Kan er een geitenhouderij komen in Enkhuizen, ja of nee? Daar gaat het vandaag om in één van de rechtszalen bij de Raad van State in Den Haag. Eerder behaalden bezwaarmakers succes, alleen de ondernemer uit Overijssel besloot naar de hoogste rechter te stappen. Marga de Blank strijdt vandaag tegen de komst van de geitenhouderij: "Ik leef tussen hoop en vrees."

NH Nieuws

"Het is de laatste stap die we als bewoners kunnen doen", vertelt Marga de Blank over de rechtszaak. Ze woont binnen de straal van twee kilometer van de mogelijke toekomstige geitenhouderij en vreest voor haar gezondheid. "Wat longproblemen met je kan doen, hebben we ervaren met covid. En die geitenboerderij komt vlak tegen de woonwijk aan." Aanvraag voor geitenhouderij In 2018 dienden initiatiefnemers een vergunningsaanvraag in voor een boerderij met 2.000 geiten. Uit verzet werd een petitie gestart. Vooral omdat uit meerdere onderzoeken blijkt dat omwonenden gezondheidsrisico's lopen. Om die reden is er sinds december 2018 ook een geitenstop in de provincie Noord-Holland. Maar omdat de aanvraag werd ingediend vlak voordat de geitenstop van kracht ging, moest de gemeente die toch in behandeling nemen. De verbazing was dan ook groot als er eind december 2020 alsnog een vergunning wordt verleend. 465 mensen maakten bezwaar. Toch adviseerde de Omgevingsdienst de gemeente om verder onderzoek te doen naar de mogelijke risico's van een geitenhouderij op het milieu en de gezondheid.

"Hopelijk draag ik bij aan dat het niet doorgaat." Marga de Blank - bezwaarmaker geitenhouderij

De gemeente Enkhuizen moest opnieuw een beslissing nemen over de aanvraag en kon niet anders dan weigeren. En de bestuursrechter ging daar afgelopen november in mee. De initiatiefnemers besloten in hoger beroep te gaan, de stap naar de hoogste rechter: de Raad van State. Geld ingezameld De tientallen bezwaarmakers, vertelt Marga, zijn opnieuw ten strijde getrokken en hebben de afgelopen maanden geld ingezameld voor een advocaat. "Als gewone burger heb je geen verstand van wat er allemaal nodig is om tegen de komst van een geitenhouderij te vechten. Door geld in te zamelen kunnen we nu een goede advocaat inhuren die ons helpt." Soms kan Marga er niet bij waarom dit eigenlijk allemaal gebeurt. "Hoe kan het bestaan dat Nederland de gezondheid van inwoners onderschikt maakt aan economisch belang." Daarom heeft ze zich de afgelopen tijd zo hard ingezet om het geld bij elkaar te krijgen. "Hopelijk draag ik bij aan dat het niet doorgaat." "Ik leef tussen hoop en vrees", vertelt ze over of ze vertrouwen heeft in de rechtszaak. Of ze heen gaat weet ze niet. "Ik ben niet zo'n iemand die dan stil kan zitten en niks kan zeggen. Het liefst roep ik door de zaal: dit kan toch allemaal niet!" Hoogstwaarschijnlijk zal de rechter over zes weken uitspraak doen.