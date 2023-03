Man (23) voelt zich bekeken en schiet: zeven jaar celstraf

Een 23-jarige man is deze week veroordeeld tot zeven jaar celstraf omdat hij in 2021 op het Krimpertplein in Zuidoost een andere man probeerde neer te schieten. Volgens de rechtbank ging het om een poging tot moord.

Een kwartier later kwam de man aanfietsen. Daarna zocht hij weer de confrontatie. Uiteindelijk fietste hij weg. Het slachtoffer liep een stukje met hem mee. De fietser deed tijdens het fietsen zijn rechterhand in zijn rechterjaszak en haalde daar een vuurwapen uit. Hij laadde het vuurwapen met zijn linkerhand door en schoot daarmee al fietsend één keer vanaf het fietspad in de richting van het slachtoffer, die niet geraakt werd.

De rechtbank stelt dat hij de opzet had om het slachtoffer te doden en dat hij met voorbedachte raad handelde. Er zaten namelijk zeventien minuten tussen de eerste confrontatie en het lossen van het schot. "Door verdachtes handelen is een zeer bedreigende en risicovolle situatie gecreëerd voor het slachtoffer en de omstanders", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Het slachtoffer had door het toedoen van verdachte dodelijk letsel kunnen oplopen."

Pistool uit Joegoslavië

De schutter is naast poging tot moord ook veroordeeld voor wapenbezit. Het ging om dit pistool, dat geproduceerd is in een Joegoslavische wapenfabriek en aanvankelijk werd gebruikt door het Joegoslavische politie en leger.

De 23-jarige man is in het verleden vaker veroordeeld voor geweldsmisdrijven. De reclassering sprak van een 'delictpatroon' waarbij de ernst van de strafbare feiten ook nog eens toeneemt. Het herhalingsrisico werd als hoog ingeschat. Daarom krijgt hij na de celstraf ook een zogeheten 'Gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel' opgelegd, waardoor hij dan langdurig in de gaten wordt gehouden door de reclassering.