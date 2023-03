Brutale beroving tijdens epileptische aanval in Haarlemse supermarkt

Een medische noodsituatie is gistermiddag uitgelopen op een brutale diefstal in een supermarkt in Haarlem-Noord. Tijdens het afrekenen kreeg een man een epileptische aanval bij de kassa. Omstanders schoten de man te hulp, maar een dief zag zijn kans schoon en beroofde de patiënt.

Nadat de man met epilepsie in gezelschap van iemand anders is aangesloten in de kassarij van een supermarkt aan het Marsmanplein, gaat het mis. De man krijgt een aanval, waarop zijn compagnon een envelop met geld - bedoeld om de boodschappen af te rekenen - bij de kassa legt.

Zodra de patiënt is hersteld van de aanval, merkt hij dat de envelop is verdwenen. Op camerabeelden is duidelijk te zien dat de dief de commotie gebruikt om de envelop ongezien achterover te drukken.

Tweede epileptische aanval

De diefstal tijdens een medische noodsituatie heeft ernstige gevolgen gehad voor het slachtoffer. Eenmaal thuis heeft de man thuis opnieuw een epileptische aanval gekregen.

De politie vraag de dader zich te melden en het geld terug te geven. Mocht dit niet snel gebeuren, dan kunnen de camerabeelden worden vrijgegeven.