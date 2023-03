Kriebels na drukke weken voor AZ-talent Lewis Schouten: "Hoop dat ik een kans krijg"

Op het besneeuwde veld in Almelo verloor Lewis Schouten met Jong AZ. Na afloop was de teleurstelling van zijn gezicht af te lezen. Goed spelen, maar toch met 2-0 verliezen van Heracles doet pijn. "We speelden tachtig minuten erg goed."

"We wilden een soort van stunten hier", vertelt Lewis Schouten voor de camera van NH Sport. De Alkmaarder voelde dat er meer in zat, alleen ontbrak aan de juiste eindpass en het creëren van kansen. "Dit hebben we best wel vaak en dat is best frustrerend."

Stoppen

Ook Maarten Martens was zeer te spreken over het voetbalspel van zijn ploeg. De trainer van Jong AZ baalde dan ook flink van het verlies. Ook ging het na afloop over het aanstaande vertrek van de Belgische oefenmeester. Na twee seizoenen stopt hij deze zomer als coach van Jong AZ. "Ik wil verder kijken en weer een andere ontwikkeling doormaken."

Tekst loopt door onder de video.