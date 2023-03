Hovocubo verslaat FC Eindhoven simpel in topper

Het is Hovocubo vanavond gelukt om concurrent FC Eindhoven te verslaan. In de eigen sporthal De Opgang werd het 6-3 voor de zaalvoetballers uit Zwaag. Het onderlinge gat op de ranglijst werd daardoor verkleind tot twee punten.

In de eerste helft kwam Hovocubo op 2-1. Hicham Aklalouch en Lahcen Bouyouzan maakten de goals, Zakaria Amrani zorgden voor de tegentreffer.

In de tweede vielen er dus nog zes doelpunten. Illass Bouzit (twee), Appie Attahiri en Aklalouch waren trefzeker. Door de ruime zege blaast Hovocubo de strijd om de eerste plaats weer nieuw leve in. Volgende week is FC Marlène de tegenstander van de ploeg van Sander van Dijk.