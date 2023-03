Telstar houdt knap stand in winters duel met Roda JC

Opvallend genoeg ontbrak Ronald Koeman Jr. bij Telstar. Hij stond gisteren bij de afsluitende training wel nog op het veld, maar had vandaag last van ziekte. Jeroen Houweling stond onder de lat als zijn vervanger. Glynor Plet zat op de bank in Kerkrade, hij werd vervangen door Cain Seedorf.

David Min was zijn aanvalspartner en hij zorgde voor het meeste gevaar. Zo schoot Min net naast uit een corner. Hij zorgde na twintig minuten alsnog voor de voorsprong. Na een droge knal was doelman Moritz Nicolas machteloos: 0-1. Even later zorgde Min met een geweldige rush voor gevaar, zonder succes.

Tekst gaat verder onder de foto.