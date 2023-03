Politie deelt beelden van 'knullige, maar heftige overval' Used Products Bijlmerplein

De politie deelt vandaag via Twitter beelden van een overval die op 9 december vorig jaar bij de winkel Used Products op het Bijlmerplein plaatsvond. De twee overvallers gingen er die avond na de overval op een scooter vandoor en zijn nog steeds niet opgepakt. Opvallend is dat op de beelden te zien is dat de overval erg moeizaam verloopt.