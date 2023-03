Buurt trok al aan bel: "Niet vreemd als je een 'kluizenaar' een tijd niet ziet"

Het nieuws over de overleden bewoner van een woning aan de Oosterparkstraat in Zandvoort maakt veel los in de buurt. Hij werd pas na weken gevonden. Buurtbewoners vertellen dat er meerdere keren is geprobeerd hebben contact te leggen met de 'kluizenaar' in hun straat. Tevergeefs.

De woning van de overleden man - Buurtbewoner

NH Nieuws maakte het overlijden van de oudere man eerder deze week wereldkundig. Op ons bericht kwamen veel reacties binnen, ook vanuit de buurt zelf. Zo meldt een buurman op Facebook: "Jammer om sommige reacties te lezen. Weet dat er voor deze meneer heel erg vaak is gebeld met de zorg die er was om hem. Weet dat er meermaals mensen aan de deur hebben gestaan om hem te overtuigen dat hij zorg nodig had, maar dit afsloeg. Er is oprecht heel veel gedaan om te voorkomen dat iemand eenzaam in zijn huis zou sterven. Maar op een gegeven moment gaan dingen ook langs je heen. Omdat er ook zeker met enig regelmaat zorg aan zijn deur was, was het aannemelijk dat hij wellicht opgenomen zou zijn en daarom kijk je er niet meer van op als je iemand, die al een kluizenaarsbestaan had, lange tijd niet meer ziet."