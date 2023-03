"Na 300 meter aan de linkerhand en daar ligt nog veel meer meneer!", zegt een inwoner grappend. Sinds gisteren is bekend dat er in 2021 een goudschat uit de middeleeuwen is gevonden in Hoogwoud. "Het is the talk of the town in het dorp", vertelt een andere inwoner. Ze lijken er vol van. Of is de West-Fries daar toch te nuchter voor?