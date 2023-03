VVD Haarlem: 'Asielzoekerscentra combineren met starterswoningen'

In navolging van onder andere Haarlemmermeer zou er in Haarlem ook gezocht moeten worden naar locaties voor asielzoekersopvang in combinatie met woningen voor bijvoorbeeld starters. Dat vindt de VVD, die hier een motie over gaat indienen.

Noodopvang voor vluchtelingen in de Beijneshal - NH Nieuws / Geja Sikma

Tot nu toe heeft Haarlem altijd noodopvang geregeld in een sporthal, in cruiseschepen op het Spaarne en in hotels. Maar er moeten nu één of meerdere permanente opvanglocaties gevonden worden voor 620 vluchtelingen. "En als we dan toch bezig zijn, moeten de woningzoekende Haarlemmers ook van deze locaties gebruik kunnen maken", stelt Alexander Bruch van de VVD. Hij vindt dat de gemeente 'naar de Haarlemmers verplicht is' om dit te onderzoeken, zeker omdat het ook in andere gemeenten gedaan wordt. Haarlemmermeer als voorbeeld Zo wil de gemeente Haarlemmermeer bijvoorbeeld een voormalig hotel opkopen om daar een permanente opvanglocatie in te vestigen, waar naast statushouders ook jongeren en studenten kunnen wonen. En ook andere gemeenten proberen de opdracht, die de rijksoverheid wil opleggen, te combineren met andere woningnood. Als gemeenten over een maand niet met een locatie op de proppen komen, dan wijst het Rijk er één aan.

