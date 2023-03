Na 60 jaar is het mooi geweest voor de 'groentebroeders' Bulters: van bananen naar de beach

Het is wel even gek voor de Haarlemse 'groentebroeders' Jos en Eric Bulters. Fruit en groenten werden er van jongs af aan bij hen met de paplepel ingegoten en het was dan ook niet gek dat zij de groentezaak van hun ouders overnamen. Toch hebben ze besloten om het familiebedrijf aan de Maasstraat na zestig jaar voorgoed te sluiten: "We gaan heel wat anders doen."