“Mooiste verjaardagscadeau!” Garages willen bestolen Sabine gratis helpen aan katalysator

Waar woensdag en donderdag Sabine nog terneergeslagen was, heeft ze inmiddels weer een grote lach op haar gezicht. Naar aanleiding het bericht van Alkmaar Centraal over de brutale diefstal van de katalysator van haar rolstoelauto kwamen eerdere aanbiedingen binnen. "Ik ben zo ontzettend blij."

Het bleek nog een hele zoektocht, want het drietal bedrijven (een uit Koedijk, een aan de Frieseweg in Alkmaar en Sabines vaste garage) hadden met haar te doen en wilden graag hun steentje bijdragen.

De één levert het materiaal en de ander monteert het. En hoewel het goed klopt, bleek dit in de praktijk wat lastig. Dus is uiteindelijk Autoservice Zandhorst, Sabines vaste garage, met de Renault Kangoo van Sabine aan de slag gegaan.

De Alkmaarse is overdonderd door het nieuws. "Wauw, top, dat er mensen zijn die dat doen. Ik ben sprakeloos. Er is een enorme last van mijn schouders gevallen. Soms vervloek ik de media, maar er zijn zoveel mensen die meeleven. Dit is het mooiste verjaardagscadeau."

Sabine heeft er voor gezorgd dat er inmiddels een taart naar de autoservice onderweg is. "Dat is het minste wat ik kan doen", vertelt Sabine. Vrolijk, deze keer.