Pitstop in de hangar: KLM's race tegen de klok voor nieuwe monteurs op Schiphol

KLM geeft vol gas in de zoektocht naar nieuwe vliegtuigmonteurs die aan de slag kunnen op Schiphol. Het werk is niet populair onder jongeren en intussen vergrijst de huidige generatie luchtvaarttechnici. Om het tij te keren wil de maatschappij MBO-studenten lekker maken door ze uit te nodigen in de hangars op Schiphol en uit te dagen om zo snel mogelijk een vliegtuigmotor te repareren.

Volgens de vakbond voor luchtvaarttechnici, de NVLT, is het vijf voor twaalf op Schiphol. Veel vliegtuigmonteurs naderen de pensioengerechtigde leeftijd , maar staan jonge technici niet te springen om hen op te volgen. Het is zwaar, onregelmatig werk, terwijl andere technische banen met gunstige roosters beter betalen. De NVLT vreest uitval en ophopende vertragingen van vluchten, met name van KLM en Transavia op Schiphol.

Paul Chün, technisch directeur bij KLM, legt uit dat uitjes naar Schiphol niet eenvoudig zijn. "De moeilijkheid waarmee wij te kampen hebben, is dat dit beschermd gebied is", zegt Chün. Iedere bezoeker moet van te voren worden aangemeld, omdat een groot deel van de luchthaven beveiligd is. "Maar zoals je ziet is het zeker mogelijk." Maar liefst 200 studenten waren dit keer welkom in hangar 10 op Schiphol-Oost.

Volgens Chün klopt het niet dat andere, niet-luchtvaartgerelateerde banen meer opleveren. "De betaling is zeker wel op orde. Natuurlijk, iedereen wil wel wat meer, maar voor dit beroep denk ik dat we daar in de markt goed in staan."

Ervaring opdoen kost tijd

KLM liet al eerder weten dat de aanwas van nieuwe technici op stoom komt. In januari zijn er 40 nieuwe monteurs en zet de instroom de maanden erna ook goed door. "Ook zetten we graag afgestudeerden aan de universiteit en stagiairs in waar dat mogelijk is."

"Uiteraard moeten zij opgeleid worden om hun licentie te halen en vakbekwaam te worden voor een type vliegtuig. Ze moeten vervolgens ervaringsjaren opdoen en dit kost tijd. Kortom, werving van nieuwe collega’s en hun opleiding krijgt nu en in de aankomende periode onze volle aandacht."