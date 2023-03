Hoornse jongeren helpen een handje mee tijdens NL Doet

Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag van NL Doet worden de handen flink uit de mouwen gestoken. In Hoorn zijn leerlingen van het Copernicus druk aan het klussen. Bij de fietswerkplaats van Jan Kooijman is alle hulp welkom. "De leerlingen doen het erg goed", vertelt hij. "Het is fijn dat ze ons vandaag mee willen helpen."

Leerlingen en begeleiders voor NL Doet - Daphne de Boer

Vanaf negen uur 's ochtends zijn de jongeren al druk in de weer. Op de gang van het gebouw waar de werkplaats is, klinkt het geluid van stemmen, er wordt gelachen. Na een paar uur zijn de eerste klusjes alweer afgerond en is het tijd om te bekijken wat er nog meer te doen is. Jan wijst naar een grote ruimte in het pand van de Life Builders kerk. "Jullie kunnen Playmobil gaan sorteren, alle stukjes liggen nu nog door elkaar heen", zegt hij. De kleurrijke figuurtjes moeten apart van elkaar in een zak worden gestopt.

Al eens eerder Het is niet de eerste keer dat Jan het gebouw, waarin zijn werkplek te vinden is, afstaat aan vrijwilligers. Elk jaar krijgt hij van Vrijwilligerspunt Westfriesland de kans om mensen uit te nodigen. Dit keer heeft een groep middelbare scholieren zich aangemeld. Het is volgens hem belangrijk dat ze leren hoe ze met elkaar samen moeten werken. Vandaag doen ze dit door middel van de taken die hij ze geeft. Tegelijkertijd kunnen de jongeren zien hoe het gebouw van binnen eruit ziet. "Volgens mij is het wel leuk om te bekijken hoe mijn werkplek er van binnen uit ziet. Overal zijn klusjes te doen. Eigenlijk hadden we er ook een aantal voor buiten bedacht", zegt Jan terwijl hij een blik naar het raam werpt. "Helaas zit het weer niet echt mee, we houden de groep dus maar lekker droog binnen."

De leerlingen verzamelen Playmobil - Daphne de Boer

Voor de toekomst Alle leerlingen van mavo 3 moeten vandaag meedoen met NL Doet. Dit doen zij niet voor een cijfer. Nee, zij zetten zich in voor de maatschappij. Voor de jongeren is het belangrijk dat ze leren hoe het leven er in de toekomst uit zal zien, vertelt docent Lindsey Veerman. Door middel van deze dag kunnen ze een beetje proeven hoe het er in het werkveld aan toe gaat. Er waren veel verschillende locaties waarvoor de leerlingen zich op konden geven. "Sommigen lopen nu mee bij een verzorgingshuis, de keuze was reuze. We vinden het in ieder geval belangrijk dat iedereen vandaag iets goeds doet voor anderen", aldus Veerman. Normaal gesproken gesproken geeft zij les in Duits. Nu kijkt ze even hoe iedereen aan het werk is.

"Het is eens een keer iets anders dan school" leerling Copernicus SG