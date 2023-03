Waterschapsverkiezingen: gedrag aanpassen of belasting verhogen?

Schoon, schoner, schoonst: dat is het doel van de regering voor het water in Nederland. Dit heeft gevolgen voor het werk van procesoperator Johan Klemkerk. Maar dat is niet het enige: ook wat mensen door de wc spoelen, bepaalt het werk bij de waterzuivering.

De waterzuivering in Wervershoof zuivert het afvalwater uit de driehoek Enkhuizen, Hoorn en Medemblik. Het gezuiverde water wordt geloosd in het IJsselmeer. “Als dit niet schoon is, dan kunnen de mensen ziek worden”, vertelt Klemkerk. “Dan zou zwemmen of het beoefenen van watersporten op het IJsselmeer schadelijk zijn voor de gezondheid.”

“De wc is eigenlijk alleen bedoeld voor de drie p’s: poep, plas en papier.” Maar Klemkerk komt tijdens zijn werk veel meer tegen: “Olie, babydoekjes, medicijnresten, condooms… Je kan het zo gek niet bedenken.”

Schoon drinkwater

Het water dat hier gezuiverd wordt, is een voorloper in het proces van het water dat uit je kraan komt. Het water van het IJsselmeer wordt namelijk door PWN (Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland) verder gezuiverd, tot het geschikt is als drinkwater.

Hoe meer troep er uit het water gehaald moet worden, hoe meer dit kost. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden door het waterschapsbestuur: gaan we het geld dat beschikbaar is inzetten op het veranderen van het gedrag van de inwoner, of besteden we dit geld aan het optimaliseren van de waterzuiveringssystemen?

Een dilemma waar de partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen verschillende visies op hebben. En jij misschien ook wel?