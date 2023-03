Alles voor de visdief: zout en schelpen op het eiland de Dwergstern in Gooimeer

Als je komt aanvaren denk je dat het plaatselijk heeft gesneeuwd op het eilandje De Dwergstern in het Gooimeer. Het zou absoluut gekund hebben vandaag. Maar: niets is minder waar. Het wit blijkt maar liefst vijftien kuub zout dat door Staatsbosbeheer vandaag is verspreid om onder andere de visdief weer in groten getale een uitstekende broedplek te geven.

Staatsbosbeheer verspreidt duizenden kilo's zou over eiland de Dwergstern in Gooimeer - eigen foto

Het regent en het is flink koud als de boot van Staatsbosbeheer vertrekt vanuit De Kampen bij Blaricum. Drie medewerkers gaan aan boord van het kleine motorbootje dat vaart naar het eilandje de Dwergstern, dat in het Gooimeer ligt. Vlakbij De Dode Hond, waar de zeearend nestelt. Leon Kelder zit aan het roer en daarnaast zitten boswachter Jorna van Ommen en boswachter publiek Anne Voorbergen. Alle drie zijn ze goed beschermd tegen de kou en regen. Donatie van 70.000 euro Bij het eiland aangekomen zie je van een afstand de witte vlakte. Anne Voorbergen: "We hebben dankzij een donatie van de Stichting Emka en de Vogelbescherming Nederland 70.000 euro ontvangen en daarmee kunnen we de broedomgeving van met name de visdief flink verbeteren. We hebben eerst schelpen aangebracht en vandaag verspreiden we 15.000 kilo zout over het eiland. Niet dicht bij het water, maar in het midden, waardoor de begroeiing minder snel dichtgroeit. We hopen dat het over twee jaar nog functioneert en niet is dichtgegroeid."

Anne Voorbreggen tweede van rechts, met links Jorna van Ommen - eigen foto

"Iets minder zout graag" Anne Voorbregen, boswachter publiek

"Iets minder zout graag," roept Anne Voorbergen als ze het eiland inspecteert. Ze wil dat het zout slechts een halve centimeter dik wordt verspreid. Voorbergen: "Het zout mag ook niet te dicht bij het water worden gestrooid. We willen niet dat het daarin terechtkomt." Nieuwe natuur "Rijkswaterstaat heeft in 2008 in het Gooimeer drie eilandjes aangelegd, waarop volgens de Europese Natura 2000 richtlijnen nieuwe natuur kan ontstaan. Een eeuw geleden kwam de visdief hier veel vaker voor. Hier was het water zout in de voormalige Zuiderzee", vertelt de boswachter. "De oevers waren destijds veel minder begroeid. Er was meer ruimte op de stenen en het zoute water hield ook bepaalde begroeiing tegen. Dat willen wij nu nabootsen, door schelpen en zout aan te brengen op deze drie eilanden voor de visdief, de dwergstern en de zwarte stern."

Een kuub zout wacht om gestrooid te worden - eigen foto

Grutto gesignaleerd In totaal harken er ruim tien boswachters en enkele vrijwilligers het zout op het eilandje. Het is een flinke klus die vandaag geklaard moet worden, want de visdief kan elk moment aan terugkomen van zijn warme overwinteringen. De grutto is inmiddels weer gesignaleerd. Als de boot met schipper Leon, als enige in het oranje, terugvaart naar de kust wachten daar nog eens twee boswachters. Aan het eind van de dag zal het eiland geschikt zijn gemaakt voor de visdief en de kleine plevier. Nu maar hopen dat ze flink gaan nestelen, waardoor er volgend jaar weer flink meer paartjes een nest kunnen bouwen tussen de schelpen.

De visdief met pulletje op een bedje van schelpen - foto Vogelbescherming