Ida dook onder als joodse peuter in Slootdorp: "Ik werd onder de houtkrullen verstopt"

Morgen verschijnt een boek over verzetsheld Catrinus Douma, die in Slootdorp woonde tot hij gefusilleerd werd in 1945. De kleine joodse Ida Sjouwerman was zijn buurmeisje en schreef het voorwoord. Ze deelt haar herinneringen aan het dorp met NH Nieuws. "De heimwee naar Slootdorp is altijd gebleven."

Ze viel op, die kleine joodse peuter met die donkere krullen, in het dorp waar de meeste mensen toen toch wel blond waren, vertelt Ida Sjouwerman over haar onderduiktijd in Slootdorp. Maar iedereen gaf haar een aai over haar bol als ze haar zagen in de kerk. "Ik heb me er altijd veilig en vertrouwd gevoeld."

Onder de houtkrullen

Ze herinnert zich ook de werkmannen van de firma Kingma, het bedrijf dat hun werkplaats achter het huis van haar onderduikgezin Kloosterman gevestigd had. De mannen kwamen in hun overalls koffie drinken tijdens de schaft, en zij ging van schoot naar schoot. "Als er alarm was dat er Duitsers op komst waren, werd ik weleens in de werkplaats onder de houtkrullen verstopt", vertelt Sjouwerman. Ze heeft daar geen angstige herinneringen aan. "Ik ben nog steeds dol op de geur van houtkrullen."