Meerderheid Velsen-Noord stemt voor vertrek asielschip: "Als hij nu niet gaat, word je heel erg belazerd"

Leo Aardenburg, raadslid namens Levendig en Gezond Velsen (LGV) en bloemist in het dorp noemt de uitslag 'niet verrassend'.

"We zijn er nog niet, want donderdag valt de beslissing pas, maar wat Velsen-Noord betreft moet dit toch duidelijk zijn. Nu is er een enquête geweest met een duidelijke uitslag, dus je komt wel een beetje aan het einde van de mogelijkheden om het schip te kunnen laten liggen. Ik verwacht nu ook wel dat hij weggaat, anders word je wel heel erg belazerd."

Vorige week werd bekend dat bijna dertig procent van de inwoners van Velsen-Noord de enquête heeft ingevuld. Van die 1.217 mensen wil dus een ruime meerderheid dat het schip vertrekt.

'Bizar'

En met zo'n kleine opkomst vindt Cees Duijn noemt de beslissing van het college juist 'bizar'. Hij zit in de klankbordgroep van burgers over het schip en hij is met zijn bedrijf InnoMax ook deel van een alliantie van bedrijven in de regio, die 'enorm stelling hebben genomen' voor een langer verblijf van het schip.

"Dat kan toch niet waar zijn, en dat is toch bizar. Maar het is een gevolg van het onzekere beleid, dat totaal onder de maat is. Ik zou willen dat ze er nog even over nadenken en hier niet onmiddellijk een conclusie aan verbinden. Voor die mensen moet het verschrikkelijk zijn, en wij zitten hier te gillen om mensen. Alleen al bij Tata Steel staan zeshonderd vacatures open. En wij sturen die mensen weg."

Kleiner opvangschip in IJmuiden

Het schip zal, als het straks definitief moet vertrekken, op uiterlijk 16 april gaan. Wel onderzoekt de gemeente of er in IJmuiden een kleiner riviercruiseschip kan komen, als opvang voor de kinderen op het schip die in de regio naar school gaan, de ouders van die kinderen en andere mensen die op de Silja Europa verblijven en en 'binding hebben met de regio'. Dat gaat om ongeveer 220 personen.

De voorkeur gaat daarom uit naar de Cruisekade aan het Sluisplein, omdat daar een schip voor 400 personen kan liggen. Aan andere mogelijke kades aan de Loswal en de 3e Rijksbinnenhaven kunnen alleen kleinere schepen liggen, waar maximaal 190 mensen op kunnen wonen. Dan zouden er dus twee kleinere schepen moeten aanmeren voor asielopvang.

'Goed beraden'

Aardenburg van LGV verwacht dat daar het laatste woord ook nog niet over gezegd is: "Daar gaan we ons als partij ook nog goed op beraden, hoe dat verder moet met die kleinere schepen."

Ook Duijn is van plan zich donderdag in de raadsvergadering te laten horen. "Ik ga me maar aanmelden voor het spreekrecht, want dit kan niet. Ik spreek vaak met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red) en die maken zich enorm zorgen. Het is bijna niet te doen om die duizend mensen straks weer goed ergens anders onder te brengen."

In die sessie mag de gemeenteraad zijn mening geven over het voorstel om het schip 16 april weg te sturen. Aan de hand daarvan neemt het college van B&W een definitieve beslissing.