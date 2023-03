LIVE NH Sport met Roda JC - Telstar en Heracles - Jong AZ

Aanhaken. Die kans krijgt Telstar vanavond in de eerste divisie. In de uitwedstrijd tegen Roda JC treffen de Velsenaren opnieuw een concurrent voor deelname aan de play-offs voor promotie naar de eredivisie. Je kunt Roda JC - Telstar en ook Heracles Almelo - Jong AZ vanaf 19.00 uur rechtstreeks volgen op NH Radio.

Door de nederlagen tegen Heracles Almelo-uit (7-0) en FC Eindhoven-thuis (0-1) is Telstar achterop geraakt. Trainer Mike Snoei vindt zijn ploeg nu terug op de twaalfde plaats in de eerste divisie. Het gaatje met de nummer acht (Jong AZ) is vier punten. Roda JC staat tiende en heeft één punt meer dan Telstar.

Eerder dit seizoen won Telstar de thuiswedstrijd met 2-1 dankzij doelpunten van David Min en Glynor Plet (penalty) in het eerste kwartier. Dat Telstar moeite heeft met scoren is een publiek geheim. Plet wist in de laatste zes duels het net niet te vinden; Min scoorde na de winterstop alleen tegen Jong PSV-thuis (1-1). Of de aanvallers vanavond het vizier wél op scherp hebben staan, hoor je van verslaggever Frank van der Meijden.

Heracles - Jong AZ

In Almelo ontvangt Heracles vanavond Jong AZ. Telstar ging er twee weken geleden dus met grote cijfers af, maar Jong AZ is vastbesloten het de gedoodverfde promovendus heel lastig te maken. Dat lukte in Wijdewormer uitstekend. De ploeg van trainer Maarten Martens hield Heracles toen op 1-1. Beide doelpunten vielen in de blessuretijd van de tweede helft. De aftrap is om 20.00 uur. Het wedstrijdcommentaar krijg je van Erik-Jan Brinkman.

In NH Sport vanavond ook een voorbeschouwing op Feyenoord - FC Volendam, Heerenveen - Ajax en AZ - FC Groningen. Verder ook veel aandacht voor de geruchtmakende informatie-avond van FC Volendam over de toekomstplannen. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Je presentator is Robbert vand en Heuvel.