De Peiling: ik wil dat mijn uitvaart een feestje wordt

Het beruchte lauwe bakje koffie en een klef plakje cake: uitvaarten waren lang een sobere bedoeling. Maar daar lijkt steeds vaker verandering in te komen. Steeds meer Nederlanders willen dat hun uitvaart een feestje wordt, zo blijkt uit onderzoek. Hoe is dat voor jou?

Nadenken en praten over je eigen uitvaart is voor veel mensen lastig, of zelfs een taboe. Toch is het wel verstandig om tijdig je uitvaartwensen vast te leggen, zeker omdat de mogelijkheden tegenwoordig eindeloos zijn.

Waar eerder een formele setting in zwarte kledij de norm was, zien we nu steeds vaker een informele, intieme setting met een toost en proost op het leven. De koffie wordt ingeruild voor een borrel en de cake voor hapjes. Een uitvaart krijgt daarmee steeds vaker een feestelijk karakter, zo blijkt uit onderzoek van Uitvaartverzekeringwijzer.net.

Doordat oude tradities vaker worden losgelaten, krijgen uitvaarten een steeds unieker karakter. De locatie is niet meer standaard een kerk, maar kan ook een strand, boot of zelfs een discotheek zijn. En ook de neutrale muziek wordt steeds vaker ingewisseld voor iets anders. Het afscheid is vaker zachter, vrolijker en persoonlijker.

Hoe zie jij je uitvaart voor je? Traditioneel, of wordt er getoost op het leven?