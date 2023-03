Discussie rondom stikstofproblematiek leidt tot emotionele oproep tijdens Agrarisch Debat

De huidige stikstofproblematiek was gisteravond onderwerp van discussie tijdens het Agrarisch Debat in Alkmaar. De meningen van politici liepen behoorlijk uiteen over hoe de crisis opgelost moet worden.

De ene partij pleit voor innovatieve oplossingen in de richting van de Lely Sphere, een apparaat dat stikstof omzet in kunstmest. De andere partij gaat het liefst een stapje verder. Ines Kostić, Partij voor de Dieren (PvdD): "De vraag moet veranderen. Niet meer zoveel mogelijk tegen zo'n laag mogelijke kosten, maar zo gezond mogelijk en goed zijn voor de dieren." Zo pleit de PvdD voor meer natuurinclusief boeren. "Dat is volgens ons de toekomst, daar moeten we op inzetten."

Dat het een emotioneel beladen onderwerp blijft, bleek onder meer uit de reactie van boer Albert Hooijer uit Weesp. Hij kon zijn gevoelens tijdens het debat niet langer onderdrukken en vroeg het woord.