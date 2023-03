Jarco vindt een 'hele rare vis' op het Texelse strand: de parasitaire zeeprik

Het was een week om niet te vergeten voor dierenverzorger Jarco Havermans van Ecomare. Begin deze week haalde hij een zeehond van het Texelse strand, en gisteren trof de dierenverzorger een zeeprik aan. En dat is op zijn minst een bijzondere vondst.

De zeeprik is een vis, maar wel 'een hele rare vis', zo beschrijft Jarco Havermans het dier. Hij legt uit dat het beest een parasitaire soort is, eentje die zich al heel lang geleden heeft afgescheiden van de rest van de gewervelde dieren. Ze kwamen al voor in het Siluur - een tijdsschaal lang, lang geleden - meer dan 400 miljoen jaar terug. Nog voordat er vissen met kaken waren.

"De zeeprik heeft ook geen onderkaak, hij heeft een schijf als een mond vol met tanden", legt Havermans enthousiast uit. Zeeprikken vallen met die opvallende bek andere zeedieren aan om het bloed eruit te zuigen. Dat doet 'ie bijvoorbeeld bij vissen en walvisachtigen. Kleine dieren overleven de beet van de zeeprik doorgaans niet.

Zeldzaam

Zeeprikken zijn in Nederland betrekkelijk zeldzaam en worden vooral in het voorjaar gevonden, wanneer ze van zee naar het zoete water trekken om te paaien. De laatste keer dat eentje gevonden werd was in 2017.

Ecomare heeft al een zeeprik in de collectie en bewaart deze ook. De vondst van Jarco wordt zorgvuldig opgeborgen in de vriezer en mag op den duur naar een museum. "Als iemand het wil toevoegen aan de collectie moeten ze contact opnemen", besluit Havermans.