Taalfoutje biedt Chef'Special fans de kans tot bijzonder gesigneerde plaat

Het was even schrikken toen de Haarlemse band Chef'Special de dozen met LP's openmaakten. Op de albumhoes van de LP 'Passing Through' stond een klein taalfoutje. 'Passing Trough' viel er te lezen. Alles weggooien en een nieuwe hoes produceren? Wel nee, dacht de band, en het bedacht daarop een eigenhandige oplossing: zelf de ontbrekende letter toevoegen.

Chef'Special

Bij de platenwinkel Sounds in Haarlem zal de unieke, gesigneerde LP vanaf 17 maart in de winkel liggen. Volgens mede-eigenaar Luka Ingelse komt het wel vaker voor dat een album een taalfout bevat. "Grappig genoeg zijn dat onder verzamelaars juist de meest gewilde, exclusieve exemplaren." Dat heeft er volgens Luka mee te maken dat een platenlabel vaak de taalfout herstelt en een hernieuwde - zonder taalfouten - versie op de markt brengt. Zo een 'taalfoutje' maakt het dus des te unieker, er zijn er vaak weinig van verkrijgbaar. Of dat bij de plaat ‘Passing Trough met gesigneerde 'h'' ook zo zal zijn: dat is nog even afwachten.



De exclusieve 15th Anniversary plaat 'Passing Through' ligt vanaf 17 maart in de platenzaken.