Grote zorgen bij jonge boeren over de toekomst: "Laat het niet eindigen in een nachtmerrie"

De emoties zijn voelbaar als drie jonge agrariërs het woord pakken bij het Agrarisch Debat in Alkmaar. Ze maken zich grote zorgen over de toekomst en willen helderheid. "Praat niet over de boeren, maar met de boeren", zegt Teun van der Kolk uit Egmond.

Maar de nieuwe generatie boeren staan met de huidige stikstofmaatregelen voor grote uitdagingen. Wat volgens de mannen veel onzekerheid met zich meebrengt. "De sfeer aan de keukentafel is de laatste maanden een stuk minder gezellig", zegt Teun. Volgens hem lopen de emoties steeds hoger op. "Mijn broer en ik willen door." Ze zijn klaar om vol energie te bouwen aan een toekomst, maar zo zegt Teun: "We hebben geen stenen."

Volgens Teun en Niels ontbreekt het aan helderheid. "Er is nog toekomst, maar we willen zekerheid en duidelijkheid van de provincie", zegt Niels die met zijn bedrijf in de toekomst graag klimaatneutraal wil worden." Dat benadrukt ook Amber Laan, voorzitter van het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt die de belangen van agrarische jongeren behartigt. "Maak beleid dat stand houdt." Zeker als het om investeren gaat, is dat volgens haar belangrijk. "Niet dat ik een investering doe en over vijf jaar alweer ergens anders in moet investeren."

Haalbare doelstellingen

Liever vandaag dan morgen gaat Teun met provincieleden om tafel om te kijken naar haalbare doelstellingen met een helder en realistisch tijdspad. Bovendien moet er volgens hem gekeken worden naar een goed verdienmodel. "We zijn met elkaar innovatief genoeg. De beste van de wereld." Volgens Niels is het vooral belangrijk dat de provincie de ruimte biedt om te verduurzamen. Zoals bijvoorbeeld bij het realiseren van een kleine windmolen op het land of zonnepanelen op het dak.

Ook Amber benadrukt dat het belangrijk is dat de provincie een faciliterende rol vervult in verduurzaming. "Beloon daarnaast samenwerkingen, bijvoorbeeld tussen akkerbouwers en veetelers", vult zij aan.



Bied agrariërs een toekomst, zo is het pleidooi van alle drie richting de provinciale politiek. Teun: "Nederland heeft ons, de jonge agrariërs, namelijk hard nodig. Ik hoop daarom dat jullie ervoor zorgen dat mijn grootste droom, en die van vele anderen, niet eindigt in een grote nachtmerrie."