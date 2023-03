Vermoedelijk drugs gevonden in Amsterdams pand, EOD aanwezig

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is op dit moment aanwezig in of rond een pand op de Keizersgracht. Een deel van de straat is afgezet.

Een buurtbewoner laat aan AT5 weten dat er vanmiddag al drie politiewagens op de brug bij het pand, ter hoogte van de Leliegracht, stonden. "Ik vroeg wat er gebeurd was en toen zeiden de agenten dat er niet zoveel aan de hand was, nou, dan weet ik meestal al genoeg."

Een politiewoordvoerder laat weten dat er vanmiddag een melding over de aanwezigheid van drugs binnen kwam. "Collega's vonden in de woning meer dan vermoedelijk drugs en ook vaten. Ze hebben daarna geschakeld met specialistische diensten, maar die moesten naar de melding van het verdachte pakket op de Kabelweg, die melding was net wat penibeler."

Rond 18.20 uur werd er een explosievenverkenner van de politie gealarmeerd. Die heeft later om assistentie gevraagd van de Explosieven Opruimingsdienst van defensie. Ook werd de brandweer opgeroepen om de politie te assisteren en is er, vermoedelijk uit voorzorg, ambulancepersoneel aanwezig.

"Er is een groots opgetuigd, maar dat is meer voor de veiligheid van de collega's", zegt de politiewoordvoerder. "De explosievenverkenner doet metingen en de EOD staat op de achterhand klaar. Voor het geval dat er toch een explosief ligt. Als het sein veilig is gegeven gaan de recherche en forensische opsporing naar binnen."

Of het daadwerkelijk om drugs gaat moet nog blijken.