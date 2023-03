OM wil oud-teamchef H'meer drie jaar achter tralies voor verkrachting hoofdagent

Een 53-jarige oud-teamchef van de politie Haarlemmermeer verdwijnt wat de officier van justitie betreft voor drie jaar achter de tralies voor verkrachting van een vrouwelijke hoofdagent. Dat zou zijn gebeurd in haar eigen auto, nadat ze haar collega een lift had gegeven.

De oud-teamchef - de 53-jarige De C.M. uit Almere - liet zich volgens het OM de bewuste dag in 2019 door de hoofdagent naar NS-station Hoofddorp rijden. Daar aangekomen zoende hij haar tegen haar wil in, en liet haar vervolgens naar een meer afgelegen plek rijden waar hij haar zou hebben verkracht.

Obsessieve belangstelling

Volgens de verdachte zinspeelde niet hij, maar de hoofdagent op seks en was hij daar niet van gediend. Toch is er voldoende materiaal waaruit blijkt dat hij schuldig is aan 'verkrachting en ontucht met misbruik van gezag', stelt het OM.

Onder dat bewijs is een verklaring van een vertrouwenspersoon die stelt dat de verdachte 'een obsessieve belangstelling voor het slachtoffer had'. Ook is er een schermafbeelding van een Whatsapp-gesprek aangetroffen waarop de verdachte seksuele toespelingen maakt richting het de hoofdagent.

Ontslagen

Inmiddels voormalig hoofdagent, want de vrouw werd ontslagen nadat ze haar ervaringen met NRC had gedeeld, schrijft NOS. Ze liet de krant Whatsapp-berichten lezen waarin de voormalig teamchef voorstelt seks te hebben, en heeft daarmee volgens de politie Noord-Holland de geheimhoudingsplicht geschonden.