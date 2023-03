Cees (73) werd als kind misbruikt door broeder en schrijft boek: "Het voelt als een bevrijding"

Als tiener werd Cees Morsch uit Heiloo vier jaar lang misbruikt door een broeder van de Sint-Willibrordusstichting. Zestig jaar lang wilde hij er niet over praten totdat hij het genoeg vond. Hij schreef zijn verhaal op in het boek 'Misbruikt'. Wij gingen met Cees terug naar de plek waar hij seksueel misbruikt werd.

Kippenvel over zijn hele lijf. Dat voelt Cees Morsch als hij praat over de ellende die hij als tienjarige jongen meemaakte bij de Willibrordusstichting. "Het is een automatische reactie, het is te ingrijpend geweest. Na zestig jaar komt die emotie nog steeds boven. Ik kan er niks aan doen. Het zit ontzettend diep."

We zijn terug op de plek waar Cees vroeger kind aan huis was, de Willibrordusstichting in Heiloo. De broeders van Onze-Lieve Vrouw van Lourdes zwaaiden de scepter over de psychiatrische inrichting. "Mijn vader werkte hier als kleermaker en ook mijn ooms werkten hier bij de stichting. We kwamen hier dus ook weleens om te zwemmen of voetbal te kijken."

Donkere kamer

Het was dan ook niet gek dat broeder Arimathea, die als fotograaf bij de stichting werkte, ook weleens bij het gezin langskwam om foto's van de kinderen te maken. "Toen ik een jaar of tien was vroeg hij of ik het niet leuk vond om eens te kijken hoe foto's ontwikkeld werden. Dat vond ik heel leuk. Hij nam me mee naar de donkere camera en daar is het allemaal begonnen."

Het begon volgens Cees nog onschuldig met een aai over de bol en de vraag of hij niet even op schoot wilde komen zitten om het fotoalbum beter te bekijken. "In het begin had ik niet veel door maar het ging van kwaad tot erger. Je wordt er spelenderwijs ingeluisd. Je durft geen nee te zeggen tegen zo'n broeder."

