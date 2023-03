Halsema sluit woning Oude IJselstraat in Amsterdam na twee explosies

De woning moet drie maanden dicht blijven. "Doel van de sluiting is een einde te maken aan de ernstige wanordelijkheden bij de woning en de verstoring van de openbare orde blijvend en duurzaam te herstellen", schrijft Halsema in het sluitingsbevel.

Springen

Ze schrijft dat er onder buurtbewoners angst heerst. Daarbij wijst ze ook op een interview dat AT5 met een buurvrouw had. Die zei dat ze bang was dat ze met haar kat uit het raam moest gaan springen na de explosie.

Het risico op een nieuw incident is volgens de politie 'reëel en groot'. In de woning staat één bewoner ingeschreven, de woning is ook daadwerkelijk bewoond. Halsema spreekt van een 'lopend conflict met verstoringen van de openbare orde', dat al sinds 22 december vorig jaar loopt. Op die dag werd er aangifte gedaan omdat er een steen door het raam gegooid was.

Daklozenopvang

Halsema stelt dat belang van de openbare orde en het recht op leven van de omstanders zwaarder weegt dan het individuele belang van de bewoner. "De huurder kan zich zo nodig wenden tot de daklozenopvang van de GGD waar kwetsbare Amsterdammers terecht kunnen in geval van kwetsbaarheid of het ontbreken van een eigen sociaal netwerk. Dit wordt per aanmelding onderzocht."

In 2016 en 2017 hebben de bewoners vonden er ook explosies plaats bij woningen in de straat. Die waren gericht op een familie die inmiddels verhuisd is. Volgens Halsema is er geen verband met de twee explosies die dit jaar plaatsvonden.