Dode man pas na weken gevonden in woning: "Eenzaamheid wordt vaak niet gezien"

In een woning aan de Oosterparkstraat in Zandvoort is woensdag het lichaam van de overleden bewoner gevonden. Buurtbewoners vertellen dat de man een zeer teruggetrokken bestaan leidde.

Ze legt uit dat de politie en de GGD woensdagmiddag bij de woning waren en dat mannen met witte pakken het huis binnen gingen. Een politiewoordvoerder bevestigt de vondst van het lichaam. Hij vertelt dat de bewoner vermoedelijk in de tweede helft van januari is overleden. Het gaat om een natuurlijke dood, maar het lichaam werd dus pas na bijna twee maanden ontdekt.

"Eigenlijk kende niemand hem. Hij was bijna nooit buiten en kreeg voor zover ik weet ook nooit bezoek", vertelt een overbuurvrouw. "We hebben hem wel een keertje geholpen toen hij in zijn voortuin was gevallen. Ambulancepersoneel heeft hem toen nagekeken, maar dat is alweer anderhalf jaar geleden."

De man was mogelijk niet bekend bij hulpverleners. Dat gebeurt helaas vaker, zegt Marieke Steutel van het Sociaal Wijkteam in Zandvoort. "Mensen die voor overlast zorgen, hebben we snel in beeld. Dan klagen de buren. Maar dat gebeurt bij eenzame mensen niet."

"We krijgen soms wel signalen van buren of een huisarts over mensen die erg eenzaam zijn. Dan kunnen we in overleg met de wijkagent of de GGD bij iemand langsgaan. Maar: je kunt nog zoveel hulp aanbieden; als ze niet willen, kun je verder weinig doen."

Strijd tegen eenzaamheid

De strijd tegen eenzaamheid is wel een belangrijk onderdeel van het werk van het Sociaal Wijkteam, vertelt Steutel. "We werken nauw samen met Pluspunt Zandvoort en hebben een groot aanbod van activiteiten waarmee we mensen hopen uit een isolement te halen. Zo kunnen ze elkaar ontmoeten of biljarten in wijksteuncentrum De Blauwe Tram. En samen met de diaconie gaan we rond de kerst en in de zomervakantie wat vaker bij eenzame mensen langs."