Kies maar! - "Ik ben zeker wijzer geworden. Ik ga stemmen!"

Met gezonde scepsis begon Carmen aan deze serie. De Provinciale Staten stonden te ver van haar bed, om daarvoor naar de stembus te gaan. In deze aflevering bezoekt ze Waterland; de natuur bij haar om de hoek. Thijs Sanderink, beleidsmedewerker van de provincie, laat haar de flats van IJburg zien. Als al die mensen een huis met een tuintje hadden gekregen, wat was er dan nog over van de natuur waar Carmen van geniet?

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat doet de Provincie eigenlijk voor ons en hoe kunnen we daar met het uitbrengen van onze stem invloed op uitoefenen? Voor Carmen, Teuntje en Mohammad is dat niet duidelijk. Geen van drieën heeft eerder provinciaal gestemd. In de serie 'Kies maar!' gaat NH Nieuws in negen afleveringen met hen op zoek naar meer inzicht in het werk van de provincie. Zodat ze op verkiezingsdag met voldoende kennis het stemhokje in kunnen stappen. In deze negende aflevering hoort Carmen onder welke druk de natuur in Noord-Holland staat.

Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Noord-Holland.