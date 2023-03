Kies maar! - "Ik ga stemmen, maar op wie weet ik nog steeds niet"

Mohammad wil heel graag verhuizen, maar er zijn voor hem geen betaalbare woningen beschikbaar. Op een bouwplaats in Zaanstad ontmoet hij Lex Brans. Dat is de bouwambassadeur van de provincie en dit is een plek waar goed zichtbaar is hoe de provincie denkt over nieuwbouw: dicht op de stad en goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat doet de Provincie eigenlijk voor ons en hoe kunnen we daar met het uitbrengen van onze stem invloed op uitoefenen?

Voor Carmen, Teuntje en Mohammad is dat niet duidelijk. Geen van drieën heeft eerder provinciaal gestemd.

In de serie 'Kies maar!' gaat NH Nieuws in negen afleveringen met hen op zoek naar meer inzicht in het werk van de provincie, zodat ze op verkiezingsdag met voldoende kennis het stemhokje in kunnen stappen. In deze achtste aflevering ziet Mohammad dat in zijn regio hard wordt gewerkt aan nieuwe woningen.

Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Noord-Holland.