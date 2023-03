Castricum aA nl Kies maar! "Ik denk dat ik stem op een partij die zich inzet voor openbaar vervoer"

Voor Teuntje is een goed werkend openbaar vervoernetwerk essentieel. Ze heeft geen rijbewijs, waardoor ze voor langere afstanden aangewezen is op trein en bus. Station Castricum is haar uitvalsbasis; de uitgelezen plek voor Rick Tromp om haar te vertellen hoe provincie Noord-Holland het zo prettig mogelijk maakt om met het openbaar vervoer te reizen. Hij is daarvoor binnen de provincie verantwoordelijk.

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat doet de Provincie eigenlijk voor ons en hoe kunnen we daar met het uitbrengen van onze stem invloed op uitoefenen? Voor Carmen, Teuntje en Mohammad is dat niet duidelijk. Geen van drieën heeft eerder provinciaal gestemd. In de serie 'Kies maar!' gaat NH Nieuws in negen afleveringen met hen op zoek naar meer inzicht in het werk van de provincie. Zodat ze op verkiezingsdag met voldoende kennis het stemhokje in stappen. Deze zevende aflevering geeft Teuntje inzicht in hoe de provincie probeert om reizen per fiets, bus en trein zo soepel mogelijk met elkaar te verbinden. Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Noord-Holland.