Bewoners trotseren sneeuwwitte Westerdijk tijdens openingsexcursie

Als allereersten mochten bewoners vanmiddag op excursie op 'hun' nieuwe dijk in Hoorn. Want de Westerdijk, tussen Schouwburg het Park en Visserseiland, is na de dijkversterking weer geopend. En daarmee voor de komende vijftig jaar weer veilig.

Net als bij een echte museumtoer kreeg iedereen een koptelefoon op. Na de officiële opening in Schouwburg Het Park, trokken bestuurders en bewoners de dijk op, met paraplu's in de aanslag. 150 mensen waren uitgenodigd, waarvan het gros zich - goed ingepakt - de dijk op waagde. In groepjes liepen ze langs verschillende honken, waar iets verteld werd over de versterking.

Op drie punten werd er verteld hoe het geheel in zijn werk is gegaan. Van de archeologische achtergrond, aanpak van de werkzaamheden en het verhaal achter het 'recreatieve balkon' - de voormalige blusdam - waar in de grond een gedicht van stadsdichter Levi Noë te lezen is.

Buiten de bestaande dijk is een berm aangelegd om de dijk te versterken. Met daarop een nieuw wandel- en fietspad. Het bestaande wandelpad dat over de dijk loopt, is behouden en opnieuw geasfalteerd. De zwemsteiger is vernieuwd en nu ook toegankelijk voor mindervaliden.

4200 vrachtwagens met zand

De taak om alles op tijd, veilig en volgens plan uit te voeren, was aan realisatiemanager Robert van ’t Riet van Alliantie Markermeerdijken. En dat is gelukt, ook al kwam er flink wat bij kijken. "Om het werkbaar te maken hebben we ongeveer 75 duizend kuub zand aangevoerd, dat is ongeveer 4200 vrachtwagens, allemaal over het water."

Maar dat was niet het enige. "Ook nog 10.000 kuub klei en 4000 vierkante meter basalton (betonnen versie van natuursteen, red.) en bij elkaar twee kilometer betonband om het geheel te omringen."

"Hier zijn we om bekend in de wereld"

Het maakt wethouder Arthur Helling van Hoorn trots. "De dijkversterking waar we nu mee bezig zijn tussen Hoorn en Amsterdam, dat is waar we om bekend staan in de wereld. En dat geeft trots. En ik hoop dat dat ook bij u - als Horinees of Hoornaar - ook zo is", sprak hij de bewoners toe. "Ik ben zelf hier geboren en ken de dijk van kinds af aan en ja, hij is behoorlijk veranderd. Ik hoop dat we straks met z'n allen zeggen: die verandering past bij deze tijd en voegt iets toe."

Er gaan nog wel een aantal dingen gebeuren. Onder andere de trappen bij de schouwburg gaan weg om overlast tegen te gaan. Daar wordt gras gezaaid met onderaan een betonrand. Het gecombineerde fiets- en wandelpad langs het water is nu open tot aan schouwburg het Park, de scheidingslijn tussen het loop en fietsdeel moet nog inslijten. "Het is nu nog zwart, maar naarmate de tijd vordert wordt het een duidelijke onderscheiding door verschillende typen asfalt", legt Van 't Riet uit.

Zodra het stadsstrand klaar is, wordt het geheel aangesloten op het fietspad en wandelpad op het stadsstrand.