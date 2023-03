Buurtcentrum Wormerveer bleef behouden door ingrijpen inwoners: ‘Al zeven jaar een veilige haven’

Even leek het of een groep kwetsbare buurtbewoners tussen wal en schip zou belanden, toen de toekomst van buurtcentrum de Lorzie in Wormerveer op de tocht stond. Een groep buurtbewoners schoot te hulp. Door middel van een hypotheek - afgesloten bij de gemeente Zaanstad - kochten ze het pand over. Inmiddels wordt het al ruim zeven jaar enthousiast gerund door een groep vrijwilligers.

Buurtcentrum de Lorzie - Esmeralda Egberts

Met 'Pioniers' vertellen wij verhalen over de kracht van de lokale samenleving en het zelfoplossend vermogen van burgers. Inspirerende Noord-Hollanders die het heft in eigen hand nemen en creatieve oplossingen bedenken voor grote of kleine problemen. Heb jij ook een inspirerend verhaal? Mail het ons via [email protected]

“Goedemiddag allemaal”, zegt Esmeralda Egberts tegen een groepje buurtbewoners dat de Lorzie bij het Marktplein in Wormerveer binnenstapt. “Fijn dat jullie er weer zijn.” De bewoners groeten haar terug met een bescheiden glimlach op het gezicht. Veel mensen zijn bij het buurtcentrum inmiddels kind aan huis. Ze wandelen binnen voor een kop koffie of een spelletje klaverjas. Veel inwoners uit Wormerveer waren op zoek naar een plek voor ontmoeting. Dat vonden ze bij Buurtcentrum de Lorzie, beheerd door Egberts en gerund door een grote groep vrijwilligers. Veel van hen kampen met lichamelijke of psychische klachten of zijn wat ouder. Maatschappelijke waarde “We zijn van grote maatschappelijke waarde”, vertelt Egberts. “Niet alleen voor eenzame ouderen, ook voor de vrijwilligers en de bezoekers van bijvoorbeeld het MultiCultiCafe.” Een bijeenkomst die eens per twee weken op vrijdagavond wordt georganiseerd voor mensen met diverse culturele achtergronden. "Onze doelgroep bezoekers is heel divers. Iedereen is welkom. Niet voor niets is onze slogan: Buurtcentrum de Lorzie geeft je de ruimte. Wij willen dat mensen zich weer gezien voelen.” Esmeralda werkt al heel wat jaren bij het buurtcentrum dat inmiddels al ruim zeven jaar in het bezit is van Stichting Bewonersinitiatief Buurtcentrum Wormerveer. Als het voortbestaan van het buurtcentrum in 2015 door een te hoge huur op de tocht staat, bedenkt de stichting een plan om de kosten te verlagen door het pand zelf aan te kopen. “Het buurtcentrum is zo belangrijk voor de buurt. We zitten namelijk in een wijk met veel problematieken en er wonen heel wat ouderen.”

“6,5 ton kregen wij als stichting en inwoners niet zomaar bij elkaar” Esmeralda Egberts, beheerder

Toch liep het plan niet gelijk op rolletjes. “Het is een behoorlijke strijd geweest”, weet Egberts. “6,5 ton kregen wij als stichting en inwoners niet zomaar bij elkaar.” Ze gaan naar de gemeente voor advies. “Uiteindelijk konden wij via de gemeente Zaanstad een hypotheek afsluiten.” Aan de koop zaten wel enkele voorwaarden. Zo moet het pand altijd voor buurthuis-doeleinden worden gebruikt en als de stichting besluit te stoppen, dan is de gemeente Zaanstad de eerste koper." De koop van het pand betaalt zich al snel uit. “De lasten zijn bijna de helft minder. Hierdoor houden wij meer geld over voor maatschappelijke initiatieven.” Het toekomstperspectief De Lorzie is inmiddels uitgroeit van kleinschalig buurtcentrum tot een goedlopend bedrijf, vertelt Egberts. Veel inwoners zijn wekelijks in het buurtcentrum te vinden. “Vaak komen wij aan een bezoekersaantal van zo’n kleine duizend per week.” Zij nemen bijvoorbeeld deel aan activiteiten die vanuit bewoners van Wormerveer worden georganiseerd. Van koorrepetities tot gitaarlessen, sportactiviteiten en sjoelwedstrijden. Minder optimistisch is het toekomstperspectief van het buurtcentrum. Als vrijwilligersorganisatie is het volgens Egberts lastig toekomstbestendig te blijven, omdat vrijwilligers komen en gaan. “En dat terwijl de behoefte er is en altijd zal blijven.” Toch hoopt Esmeralda dat zich altijd enthousiaste vrijwilligers melden en het buurtcentrum nog lang een bruisende plek voor en door bewoners blijft.”