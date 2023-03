Partijborden Partij voor de Dieren verwijderd en vernield in Castricum en Heiloo

De Partij voor de Dieren deed begin deze week een eigenaardige ontdekking: elf van hun verkiezingsborden aan een doorgaande weg in Heiloo bleken te zijn verwijderd. Ook in de gemeente Castricum zijn diverse borden beklad of verwijderd. De partij heeft aangifte gedaan bij de politie van ontvreemding en vernieling.

Volgens werkgroepcoördinator Vivianne Spruit is de Partij voor de Dieren geschrokken van de actie. Ze vindt het vooral beangstigend dat de actie heel persoonlijk en partij gericht lijkt te zijn geweest. "Er valt op de verkiezingsborden geen slogan te lezen. Op de borden staat niets waar je het mee oneens kan zijn, of waar iemand zich beledigd door kan voelen."

Zwarte kruizen

Volgens Spruit is er sprake van een doelbewuste en stelselmatige actie. Naast de weggehaalde verkiezingsborden, zijn sommige ook beklad. In de gemeente Castricum zijn borden met zwarte kruizen beklad.

Binnen de partij zijn er lichte vermoedens vanuit welke hoek de vernielingen komen. Maar daarover speculeren doen ze niet. "Liever zien we dat de weghalers hun stem laten horen in het pashokje. Dit is niet hoe wij vinden dat het moet gaan."

Terugplaatsen

Vanuit de werkgroep Noord-Kennemerland is veel verontwaardiging door de weghaalactie ontstaan. "Bij ons is iedereen op zoek gegaan naar borden zodat we aankomend weekend alle borden weer terug kunnen plaatsen." Daarnaast is er een verzoek gedaan bij de gemeente Castricum om waar nodig extra te handhaven op dit soort doelgerichte acties.

Het is niet voor het eerst dat verkiezingsborden worden besmeurd of vernield. Eerder deze week meldde mediapartner Noordkop Centraal dat in Anna Paulowna een verkiezingsspandoek van het CDA vernield was. Een woordvoerder van de politie laat weten bekend te zijn met de vernielingen en de aangifte serieus te nemen.