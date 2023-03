Bewoners kijken met gemengde gevoelens uit naar heropening Westerdijk

Na twee jaar werkzaamheden wordt vanmiddag de Westerdijk bij de binnenstad van Hoorn heropend. De hernieuwing is onderdeel van de dijkversteviging en ging niet zonder weerstand. Zo is er vooral veel te doen geweest om de karakteristieke Canadese populieren die weg moesten. Maar er is ook blijdschap, over de geliefde wandelroute waar vanaf vandaag ook gefietst kan gaan worden.

Dit is het eerste stuk van ruim 33 kilometer Markermeerdijk dat nu na iets meer dan twee jaar klaar is. Om de dijk weer veilig te maken, was er werk aan de winkel. Via het water heeft de Alliantie Markermeerdijken de dijk verbreed met een fiets- en wandelpad. Het opgespoten zand moest een jaar rusten, waarna afgelopen zomer de rest van de werkzaamheden gedaan kon worden.

"Ik vind dat het heel mooi aangelegd is, ik maak hier regelmatig een wandeling. Heel mooi", zegt een vrouw uit de Grote Waal. Verderop komt een oudere dame aan, met haar hond in een karretje. "Ik laat hem zo uit want hij kan slecht lopen", verklaart ze. Als bewoner aan de dijk, zag ze de werkzaamheden vanaf de eerste rang. "Elke fase heb ik beleefd, het is prachtig hoe ze het gedaan hebben." Bomen een gemis Het is april 2019 als de dijkversterking van start gaat. Al snel wordt duidelijk dat de dertien Canadese populieren, niet kunnen blijven. Bewonersverening Havenkwartier Hoorn springt in de bres en bewoners richten een actiegroep op. Er wordt een burgerinitiatief gestart en een petitie gehouden die maar liefst 2600 keer getekend wordt. Talloze gesprekken met instanties volgen. De bomen zijn in te slechte staat en te duur in onderhoud, oordeelt de gemeente. En dus gaat in najaar 2020 de zaag erin. De Hoornse meubelmaker Martijn Neuvel zag er heil in. "Op een of andere manier riepen die bomen tegen mij: 'Doe iets met mij'", zei hij toen tegen NH Nieuws. Van de dertien gekapte bomen weet hij er een aantal te bemachtigen, en maakte er 'Westerdijk-tafels' van.

Maar afgelopen zomer laait opnieuw de discussie over de bomen op. Nog een viertal bomen, ter hoogte van de parkeerplaats, moeten ook weg. "Dat was niet de afspraak, er was ons toegezegd dat die zouden blijven staan", laat Hilde van Zuilen van de Bewonersvereniging Havenkwartier weten. Ze tuigen naar de rechtbank om deze bomen te redden, maar krijgen uiteindelijk nul op het rekest. Van Zuilen: "Het is heel jammer. De bomen zouden te dicht bij de kern van de dijk staan én - als er een dijkdoorbraak zou komen - een gevaar opleveren. Het ging om enkele centimeters", beschrijft ze. Dat deed ook voor bewoner Eileen Smit de deur dicht. De uitnodiging voor de feestelijke opening, gaat dan ook de prullenbak in. "Ik vind het heel kwalijk hoe het allemaal is gegaan. Vooral nog met de kap van de laatste bomen afgelopen zomer."

De bewoners voelen zich niet gehoord en kijken met een nare smaak terug op het proces. "We wisten niet met hoeveel machtige partijen we te maken hadden. Als je begrijpt wie dat waren, en hoe vervlochten die partijen onderling zijn, dan weet je ook dat we bij voorbaat al kansloos waren." Drukke route De komst van het fietspad, zijn de bewoners wel over te spreken. Gezien het éénrichtingsverkeer langs de dijk. "Er wordt veel tegen het verkeer in gefietst, en dat levert hele gevaarlijke situaties op." Dat het hoe dan ook drukker gaat worden op de dijk, zijn ze van overtuigd. Ze maken zich zorgen om het gedeelde voet- en fietspad. "Er is geen duidelijk afbakening, dan kan tot gevaarlijke situaties leiden en lokt uit tot racen. En dat de fietsers verder langs het water blijven fietsen, en dus op het voetpad gaan fietsen langs het Visserseiland", zegt Van Zuilen. Vanmiddag gaat ze naar de opening toe. "Ik wil horen wat er verder nog gedaan gaat worden en ook om mijn zorgen te uiten over hoe het verder gaat lopen met het verkeer."