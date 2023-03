Minister in gesprek met ondernemers over witwaspraktijken en georganiseerde misdaad

Georganiseerde misdaad, drugs en witwaszaken: bewoners van de binnenstad ervaren naar eigen zeggen overlast van dit soort criminele activiteiten in de buurt. Genoeg reden voor minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) om in gesprek te gaan met de binnenstadbewoners en ondernemers over dat soort activiteiten.

230308_overlastcoffeeshopsv2 - NH Nieuws

"Je hoort heel veel ondernemers, ook hier in de binnenstad, zeggen 'ik zie dat mijn straat aan het veranderen is'. Ik zie opeens winkels ontstaan waar je nooit een klant binnen ziet, maar waar je wel enorme huurprijzen hebt. En dat kunnen ze dan 'gewoon' betalen. Met wat? Er is geen handel", reageert de minister. Yesilgöz doelt op de legale bedrijven die door criminelen worden gebruikt voor illegale activiteiten, witwaspraktijken dus. "Het effect daarvan is, naast dat er criminaliteit in je buurt plaatsvindt, ook dat alle huren in de straat omhoog gaan doordat mensen bizarre prijzen kunnen betalen en eigenlijk niet eens klanten hebben."

"Winkels die normale producten hebben kunnen daardoor niet meer draaien" Dingeman Coumou - Voorzitter wijkcentrum d'Oude Stadt

Ook Dingeman Coumou, de voorzitter van het wijkcentrum d'Oude Stadt, merkt de consequenties van dat soort zaken. "Andere winkels, die normale producten hebben, kunnen daardoor niet meer draaien omdat ook hun huur omhoog gaat." Naast dat de criminele activiteiten gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid, kan het ook een leiden tot een eenzijdig winkelaanbod in de stad. Yesilgöz wil gaan kijken wat het Rijk kan betekenen om ondermijning bij dit soort winkels tegen te gaan. Hoewel het geld hier in Amsterdam wordt witgewassen, verdwijnt het volgens de minister ook weer snel uit Nederland. "Het geweld en de ellende blijft vervolgens wel in ons land en dat betekent dat we er vol tegen op moeten staan en zeggen dit accepteren wij niet."