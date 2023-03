Te weinig geld voor parkeerplaatsen: automobilisten moeten betalen voor boswandeling

Bezoekers die met de auto naar bosgebied de Koningshof in Overveen komen, moeten vanaf 1 april betalen voor een parkeerplek. Dat laat boswachter Jowien van der Vegte weten. Beheerder Natuurmonumenten is hiertoe overgegaan omdat de subsidies niet de kosten voor de parkeerplaatsen dekken.

"Natuurmonumenten is een particuliere vereniging met leden", legt Jowien uit. "Wij krijgen subsidies voor natuurbeheer, maar voor de kostbare recreatievoorzieningen als parkeerplaatsen, krijgen we niet genoeg geld. Dus vragen we nu een bijdrage van de bezoekers."

Mensen die hun auto parkeren, moeten bij een automaat betalen. Leden hebben een pasje waarmee ze zich gratis kunnen aanmelden. Vanaf 1 april moeten bezoekers de knip trekken, maar die eerste maand zal de organisatie nog niet heel steng zijn.

"We gaan zelf controleren of er is betaald, mocht dat niet zijn gebeurd, dan krijgen bezoekers eerst nog een waarschuwing. Daarna mogen wij de boetes uitdelen. Dat moeten we zelf controleren en uitvoeren", zegt Jowien.

Niet de enige

De natuurorganisatie voert niet als enige betaald parkeren in. "In Nationaal Park Zuid-Kennemerland vraagt PWN al jaar en dag parkeerkosten", vervolgt Jowien. "En ook op Elswout dat onder Staatsbosbeheer valt, moeten automobilisten tegenwoordig betalen als ze hun vervoermiddel achter laten."

Meer parkeerplaatsen

Naast Koningshof zijn er nog drie natuurgebieden waar autobezoekers binnenkort moeten betalen.

"De parkeerplaatsen van de gebieden Duin en Kruidberg in Santpoort-Noord, Midden-Herenduin in Driehuis en de Heerenduinen IJmuiden horen ook bij ons. Daar gelden vanaf begin april dezelfde regels. Maar voor fietsers en wandelaars is het natuurlijk wel gratis", besluit Jowien.