Hoe een borrelavondje in Callantsoog uitmondde in een bijna fataal ongeluk

Ze zou oppassen op hun hondje, daarom ging M. V. (61) uit Callantsoog die avond in februari vorig jaar even bij kennissen langs. Het werd gezellig, met veel wijntjes. Om onduidelijke redenen stapt ze daarna nog in de auto en rijdt een toen 16-jarige dorpsgenoot aan. "Ik wilde dat ik de tijd kon terugdraaien. Dit heb ik nooit gewild."

Dat zegt V. vandaag in de rechtbank van Alkmaar. Callantsoog is niet zo groot en dus komt V., die werkt als schoonmaakster van vakantiehuisjes, de jongen regelmatig tegen. In het strandpaviljoen van een vriendin, of bij de plaatselijke supermarkt. "Maar als ik hem zie, ga ik terug. Ik wil hem niet met mij laten confronteren."

Ze herinnert zich niets meer van die avond van 6 februari 2022. Wel dat ze bij die kennissen is geweest en dat het gezellig was. Maar niet dat ze naar huis is gegaan, in de auto is gestapt, de aanrijding heeft veroorzaakt en na kort uitgestapt te zijn geweest is doorgereden.

Ook kan ze zich niet herinneren dat de politie haar thuis heeft aangehouden. Pas vanaf de volgende ochtend, toen ze in de politiecel een telefoon kreeg aangereikt om daarmee haar advocaat te bellen, weet ze het weer. Al snapte ze niet waarom ze een advocaat nodig had. "Ik kon het niet bedenken."

Meters door de lucht

De 16-jarige jongen was die avond bij een vriendin geweest om te gamen. Op de terugweg naar huis kwam hij een vriend tegen met wie hij op straat nog even bleef praten. V. had ondertussen heel wat wijntjes op - zelf zegt ze vijf, maar het alcoholpromillage in haar bloed was bijna vier keer te hoog dus het moeten er meer zijn geweest.

Hierna weet ze er zelf niets meer van, maar ze stapte in de auto. "Hadden mijn kennissen me maar tegengehouden", zegt ze daarover. Ze moet de jongen te laat hebben gezien en ze schepte hem. Hij vloog meters door de lucht en kwam tegen een auto tot stilstand. Zelfs die geparkeerde auto had schade.

Buren hoorden de klap en renden naar buiten om de jongen te helpen. Zijn vader was ondertussen ongerust, omdat hij nog niet was thuisgekomen en ging hem zoeken. Daar hoorde hij van de klap, waarna hij met zijn vrouw naar het ziekenhuis is gereden. De jongen bleek een hersenbloeding, een schedelfractuur en een gecompliceerde breuk in zijn elleboog te hebben. Bijna drie weken heeft hij in het ziekenhuis gelegen, waarvan ook enige tijd in coma.