Kijk hier rechtstreeks mee naar het debat tussen kandidaten van 17 politieke partijen en agrariërs voor de komende Provinciale Statenverkiezingen. Over de toekomst van boeren, maar ook thema's als een eventuele komst van kerncentrale in de Wieringermeer en bijvoorbeeld zonneparken. Het debat is ook op tv bij NH te kijken: Ziggo kanaal 30 en KPN kanaal 509.