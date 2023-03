Wat is de toekomst van agrarische sector? Kijk vanavond live naar het agrarisch debat

De agrarische sector ligt onder een enorm vergrootglas en is één van de hete hangijzers van de komende Provinciale Statenverkiezingen. Reden genoeg voor verschillende agrarische organisaties een debat te organiseren in het Vonk College in Alkmaar. Vanavond vanaf 20.00 uur live te zien bij NH Nieuws.

Zeventien kandidaten van verschillende partijen gaan met elkaar in debat, maar ook in gesprek met betrokkenen. Uiteraard over het stikstofprobleem. Is innovatie een oplossing, of is toch het uitkopen van boeren uiteindelijk niet te voorkomen?

Kleine meerderheid steunt stikstofbeleid

Uit een gewogen onderzoek (82.000 invullers) van stemhulp Kieskompas blijkt een kleine meerderheid het stikstofbeleid van het kabinet te steunen (44%). Terwijl 40% zich ertegen wil verzetten.

Het gedwongen uitkopen van boeren ligt gevoeliger. Exact de helft voelt daar niets voor, 38% vind het wel een goed plan. Er is dus flink wat discussie over in onze provincie.