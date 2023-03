De Peiling: ouderen moeten eerder en vaker gekeurd worden voor het rijbewijs

Het reactievermogen wordt soms trager, de blik iets minder scherp en het lijf minder bewegelijk. Desondanks willen ouderen zo lang mogelijk blijven autorijden, maar hoe veilig is dat? De Europese Unie wil dat we ons vanaf 70 jaar al verplicht laten herkeuren voor het rijbewijs. Nu is dat nog 75 jaar.

Het halen van je rijbewijs is tegenwoordig een stuk moeilijker dan voorheen. Er is meer theorie, er zijn meer praktijkoefeningen en het is drukker op de weg. Maar als je dan eenmaal je felbegeerde papiertje hebt gehaald, heb je het in principe zonder verder gedoe tot je 75e. Maar dat kan gaan veranderen als het aan de Europese Unie (EU) ligt.



Automobilisten moeten eerder en vaker door keuringen heen om het rijbewijs te behouden. Dan hebben we het met name over senioren. Volgens de plannen van de EU is de eis dat automobilisten van boven de 70 iedere vijf jaar hun rijvaardigheid laten toetsen.

Medische keuring

Nu is het zo dat automobilisten in Nederland van 75 jaar of ouder een medische keuring moeten ondergaan die vaak door de huisarts wordt gedaan. Verreweg de meeste rijbewijzen van 75-plussers worden op basis van die keuring probleemloos verlengd. Bij twijfel kan er een rijtest worden geëist. De Europese Unie heeft als doel dat er in 2050 geen verkeersdoden meer vallen binnen de EU. Het betekent dat de Europese Unie de rijveiligheid ingrijpend wil verbeteren.

Ouderen eerder en vaker keuren voor het rijbewijs een goed plan of totale onzin?