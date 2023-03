Loco-dijkgraaf vertelt op NH Gooi Radio: hier draaien de waterschapsverkiezingen om

Voldoende schoon water en een gezonde bodem, worden belangrijk bij de inrichting van ons land. Maar wie wat gaat doen blijft nog even onduidelijk, zegt loco-dijkgraaf Peter Smit. Voorlopig zijn Rijkswaterstaat, de provincie, het waterschap en de gemeenten nog druk aan het overleggen. Het is één van de taken van het waterschap en dus één van de onderwerpen waar we woensdag over stemmen

Waar gaat het waterschap nu precies over?

Een duidelijke vraag, vind ook loco-dijkgraaf Peter Smit. Maar een duidelijk antwoord is er op dit moment niet, want het is nog best wel onduidelijk geregeld in Nederland, vertelt hij.

"Feit is dat het Rijk, de provincie, het waterschap en de gemeenten elk hun verantwoordelijkheid hierin nemen, maar in het hier en nu lopen we tegen uitdagingen aan waar je niet omheen kan", vertelt hij. "Zo zitten we nu met alle partijen aan tafel om de historische vervuiling - van voor 1987 - van het grondwater aan te pakken."

Dat betekent niet dat er verder niets gedaan wordt. Smit: "Kerntaken van het waterschap zijn het zorgen dat er voldoende water is, niet teveel en niet te weinig, het water moet schoon zijn en het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid, dus een goed beheersing van het water. Daarnaast is het peilniveau van groot belang, en daar hebben de kiezers iets over te zeggen want niet alle groeperingen hebben dezelfde belangen. Agrariërs, industrie, inwoners en natuurorganisaties hebben verschillende wensen ten aanzien van het waterpeil."

Wat valt er nog meer te kiezen?

"Er valt voor de kiezer best veel veel te stemmen, bijvoorbeeld het oppervlakte water, hoe schoon willen we dat hebben", vertelt Smit. De loco-dijkgraaf geeft aan dat het heel bijzonder is dat in onze regio nagenoeg overal het oppervlakte water schoon genoeg is om in te zwemmen. Dat is niet in alle regio’s het geval. Maar dat kost ook wat, en wil de kiezer dat?

Klimaatbestendig houden van de omgeving

Smit: "Het waterschap wordt verondersteld in te spelen op klimaatveranderingen en dus te anticiperen op grote hoeveelheden regen en lange perioden van droogte, daar heeft het Rijk ook geld voor ter beschikking gesteld. Maar hoever mogen we daarin gaan? Is een verbod op het oppompen van grondwater bespreekbaar, moet dat in perioden droogte verboden worden of moet daar een vergunning tegenover staan?"

De muskusrat, natuuroevers en bootje varen

Zo zijn er nog veel meer onderwerpen die je als kiezer kunt beïnvloeden. Laten we de muskusrat aan de steigers en bruggen knagen of niet, en hoe beheersen we dat? Willen we altijd overal kunnen varen en daar de kosten voor dragen?