Terugkijken: het Grote Westfriesland Debat

In de aula van het Martinuscollege in Grootebroek vond afgelopen dinsdag het Grote Westfriesland Debat plaats. Achttien van de drieëntwintig politieke partijen in Noord-Holland debatteerden met elkaar over vijf stellingen, die betrekking hebben tot West-Friesland.

WEEFF en NH Nieuws hebben deze week Het Grote Westfriesland Debat live uitgezonden, waarbij de partijen onder meer hun standpunten gaven over woningbouw, energieneutrale bedrijven en het wel of niet verbreden van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad.

Op 15 maart zijn de stembussen geopend en kunnen we stemmen voor de Waterschappen en de Provinciale Statenverkiezing. Maar welke partij komt het dichtst bij jouw standpunten in de buurt?

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]