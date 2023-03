Biologische bollenboer Johan Huiberts gaat elke dag fluitend het land op

Het ruikt er naar gerst, erwten en bloembollen op de biologische bollenkwekerij van John en Johanna Huiberts in de kop van Noord-Holland. Zeker als je met je handen door de granen gaat. In de grote schuren staan naast grote landbouwmachines kratten vol met biologische producten. John Huiberts is zichtbaar blij met die rijke geuren. Hij geniet ervan. "Weet je wat het is. Bij niet- biologische bedrijven ruik je de chemicaliën en bestrijdingsmiddelen. Het stinkt! Hier niet! Het is net zoals bij roken, de roker ruikt zijn eigen tabakslucht niet meer. Ik ben bij dat ik tien jaar geleden die stap heb gemaakt en niet bang hoef te zijn voor ziekten als alzheimer en kanker, die in het rapport staan vermeld."

"Die switch was tien jaar geleden een groot risico."

Voor de familie was de totale switch tien jaar geleden een groot risico. Tientallen jaren had het bedrijf wel met gif gewekt. De kans van slagen was vooraf niet niet groot. "Een groot avontuur, zou je het kunnen noemen. We wisten niet of wel het financieel zouden redden, failliet gaan was ook mogelijk. Na vijf jaar merkten dat we de juiste stap hadden gemaakt en sinds drie jaar kunnen wij en acht werknemers hier hun brood mee verdienen. Dat is toch prachtig. Wij bewerken in totaal 70 hectaren grond, op 40 ha staan bollen, op die andere kweken wij producten die als biologische messtof worden gebruikt, zoals erwten en gerst."

"Het zuurstofgehalte in onze bodem is hoger."

Over andere verschillen zegt de Noord-Hollander, "Wij ploegen minder diep, laten onkruid tussen de bollen groeien en dat zorgt er voor dat het water langer in de grond blijft zitten, dat bodemdieren als torren en wormen er goed kunnen leven. Wij hebben minder last van water op het land of droogte. Het zuurstofgehalte in onze bodem is hoger dan die van de chemische bestuiver. Het mooie is dat daar weer vogels op af komen, zoals meeuwen, patrijzen en diverse zangvogels. Die dieren zie je veel minder bij de chemische bollenboeren. Je wordt er ook blij van om op het land te werken. Ik hoef me niet schuldig te voelen dat ik de natuur verkloot. Het geeft een grote rijkdom in gevoel en in de portemonnee.