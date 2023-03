Tulpen voor de hoofdprijs, maar Arjan Smit haalt groen vinkje bij koningin Máxima

Plotseling stond de Spierdijker tulpenteler Arjan Smit woensdag oog in oog met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Een toevallige ontmoeting in het Slowaakse Bratislava mondde uit in een kort gesprek én een bos tulpen voor de koningin. "Ik heb een groen vinkje gehaald."

Arjan Smit overhandigt de bos tulpen aan Maxima - Aangeleverd

Het koningspaar reageerde blij verrast op de overhandiging van Smit. Het bezoek van de Spierdijker aan Bratislava was onderdeel van een werkbezoek van meerdere telers. Het toeval wilde dat het koningspaar op precies dezelfde dag in de Slowaakse hoofdstad was, als onderdeel van een staatsbezoek. Smit rook zijn kans en kocht snel op een markt een royale bos rode tulpen, van vijftig stuks. "Daar betaalden we de hoofdprijs voor, 75 euro maar liefst. In Nederland is dat misschien een tientje." Groen vinkje Hij viel al snel op, met die enorme bos tulpen. Hij werd door de groep naar voren geschoven, als voorzitter van Royal Flora Holland en Tulpen Promotie Nederland. "'Er is maar één iemand die dit kan doen', werd er gezegd. Nou, en daar ging ik." De beveiliging en de entourage van het koninklijk paar was benieuwd naar de bedoelingen van Smit. Na enige uitleg werd hij meegenomen en voorgesteld aan het koningspaar. "Ze waren verbaasd dat er Nederlanders waren", zag Smit. In het korte gesprekje dat volgde, overhandigde hij de bos aan de koningin. "En dat op Internationale Vrouwendag, het kon niet mooier. Ik heb een groen vinkje gehaald", lacht de Spierdijker. Daar kan de koning wat van leren, zegt hij met een knipoog. "Goed voorbeeld, doet goed volgen." Tekst gaat door na de video.

Arjan Smit, oog in oog met het koningspaar - NH Nieuws

Een dag later kijkt hij met een grote glimlach terug op het avontuur. "Het werd zeer gewaardeerd en ze waren oprecht geïnteresseerd. Dat is toch leuk? Kijk, de tulp is een visitekaartje van Nederland, maar dat is het koningspaar net zo goed. Een verbindende factor." Intussen is Smit al weer op weg naar het volgende werkbezoek. Vandaag wordt Wenen bezocht. "Het is een mooie herinnering. Zo zie je maar: de tulp brengt je overal."